BPOL-BadBentheim: Zug fährt mit zwei Kindern davon

Besorgte Mutter bleibt am Bahnsteig zurück

Oldenburg (ots)

Großer Schrecken am Freitagabend für eine 28-jährige Mutter im Hauptbahnhof Oldenburg. Während sie sich noch auf dem Bahnsteig befand, schlossen sich die Türen einer NordWestBahn und der Zug fuhr mit ihren beiden vier und sechs Jahre alten Kindern davon.

Die beiden Jungen waren aus dem Personentunnel heraus bereits auf den Bahnsteig vorgelaufen und gegen 20:30 Uhr in den abfahrbereiten Zug in Richtung Osnabrück gestiegen. Bevor die Mutter den Zug erreichte, schlossen sich die Türen. Der Zug fuhr ab und die 28-Jährige blieb am Bahnsteig zurück. Hilfesuchend meldete sich die Kosovarin bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof.

Ein 40-jähriger Reisender, der das Geschehen zufällig bemerkt hatte nahm sich sofort den beiden Kindern an und verständigte telefonisch die Polizei. Beim nächsten Zughalt im Bahnhof Sandkrug stieg er zusammen mit den Kindern aus und warte gemeinsam mit ihnen auf das Eintreffen einer Streife der Bundespolizei. Die Beamten brachten die beiden Kinder wohlbehalten zurück nach Oldenburg.

Knapp eine Stunde nach der unbeabsichtigten Trennung waren die Kinder wieder mit ihrer Mutter vereint.

