Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Ecstasy-Tabletten im Wert von rund 60.000 Euro beschlagnahmt

Zwei Drogenschmuggler in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Bunde / BAB 280 (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Drogenschmuggler festgenommen. Ein 26-Jähriger und sein 21-jähriger Beifahrer wollten rund 7.500 Ecstasy-Tabletten über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung hatten die Beamten gegen Mitternacht einen aus den Niederlanden kommenden PKW mit bulgarischer Zulassung an der Ausfahrt Bunde-West der Autobahn 280 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Bundespolizisten in einer Tragetasche auf der Rücksitzbank drei Plastikbeutel mit insgesamt rund 7.500 Ecstasy-Tabletten.

Die beiden rumänischen Fahrzeuginsassen im Alter von 21 und 26 Jahren wurden vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben.

Die beschlagnahmten Drogen haben im Straßenverkauf einen Wert von rund 60.000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich erließ ein Haftrichter beim Amtsgericht Leer Freitagnachmittag Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Drogenschmuggler. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell