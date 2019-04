Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit mehreren Identitäten unterwegs

Bundespolizei verhaftet vielgesuchten 28-Jährigen

Bad Bentheim (ots)

BAB 30; Parkplatz Waldseite Süd; Bundespolizisten aus Bad Bentheim haben Sonntagmittag einen in Deutschland mehrfach gesuchten 28-Jährigen festgenommen. Der polizeibekannte Georgier war zuvor nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden in einem PKW mit deutscher Zulassung im Bereich des Parkplatzes Waldseite Süd angehalten und kontrolliert worden. Die Überprüfung der Person anhand seines mitgeführten gültigen Reisepasses ergab zunächst, dass sich der Mann bereits 32 Tage unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten hatte. Im Rahmen weiterer Recherchen konnten die Beamten feststellen, dass gegen den offenbar vielreisenden Mann - unter anderen Personalien - noch zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Tübingen und Limburg wegen Diebstahls vorlagen. Die laut den Haftbefehlen geforderte Geldstrafe in Höhe von 990 EUR konnte der Gesuchte nicht aufbringen. Daher wurde der 28-Jährige für 60 Tage in die nächste Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem lag gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Erschleichens von Leistungen und Betruges vor. Laut Hinweis der Ulmer Behörde sollte u.a. eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 EUR erhoben werden. Erneute Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz sowie des Verdachts der "Mittelbaren Falschbeurkundung" wurden durch die Bundespolizisten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Daniel Hunfeld

Telefon: 05924 7892 111

E-Mail: Daniel.Hunfeld@Polizei.Bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell