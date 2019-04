Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei stellt in Potsdam gestohlenen Transporter sicher/Im Innenraum befanden sich drei gestohlene Motorräder

Pasewalk/ Pomellen/ Potsdam (ots)

Am heutigen Morgen gegen 04:30 Uhr entschloss sich eine Streife der Bundespolizeiinspektion Pasewalk zur Kontrolle eines auf der BAB 11 in Richtung Polen fahrenden Transporters. Der Fahrer folgte zunächst den deutlichen Anhaltesignalen der Bundespolizisten. Ca. 200 Meter vor dem ehemaligen Grenzübergang Pomellen stoppte der Peugeot Boxer abrupt und bliebt auf dem Standstreifen der BAB 11 stehen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß über die anliegende Böschung. Eine Nachsuche, auch unter Einsatz eines Diensthundes verlief ergebnislos. Die flüchtige Person konnte nicht mehr gestellt werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges wurde der Grund der Flucht schnell klar. An dem Transporter befanden sich Aufbruchsspuren. Im Fahrzeuginnenraum befanden sich zudem drei Motorräder (Crossmaschinen) und Motorradzubehör. Ermittlungen ergaben, dass der Peugeot Boxer sowie die Motorräder im Raum Potsdam entwendet wurden. Die Gegenstände im Gesamtwert von ca. 40.000 Euro wurden sichergestellt.

