BPOL-HST: Alkohol und Drogen - Mann bespuckt, beleidigt und verletzt Beamte auf dem Bahnhof Stralsund

Stralsund (ots) - Ein 20-Jähriger versuchte am Freitagabend (30.11.2018) auf dem Bahnhof Stralsund Bundespolizisten zu bespucken.

Den Beamten fiel der Mann bereits durch sein alkoholisiertes und aggressives Verhalten auf. Während der Kontrolle mussten die Beamten eine weitere Streife hinzuziehen, da er erheblichen Widerstand leistete, die Beamten beleidigte und bespuckte. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme wurde der Heranwachsende durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei trat er um sich und spuckte erneut die Beamten an. Diese blieben unverletzt.

Auf der Dienstelle fanden die Beamten bei der Durchsuchung eine Tüte mit Cannabisresten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,07 Promille. Die Betäubungsmittel und der Alkohol wirkten auf den Mann so stark, dass er bis in den Morgenstunden (Samstagfrüh) in der Ausnüchterung bei der Bundespolizei verblieb.

Der Greifswalder muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

