Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Kiel: "Früh übt sich...", 16-jähriger hatte 1,60 Promille Atemalkohol

Kiel (ots)

Alleine gehen konnte der junge Mann mittags um 12.00 Uhr nicht, war aber in der Lage, Bundespolizisten zu beleidigen.

Mittwochmittag, 27.11.2019, wurde eine Streife der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof auf eine scheinbar hilflose Person im abfahrbereiten Zug nach Eckernförde hingewiesen. Als die Bundespolizisten den Zug erreichten, verließ die beschriebene Person gerade den Zug, war aber kaum in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Der junge Mann war offensichtlich stark angetrunken. Die Beamten stützten den Jugendlichen und nahmen ihn mit in ihre Diensträume im Kieler Hauptbahnhof. Dort wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,60 Promille ergab. Da sich im Rahmen der Überprüfung der Identität des jungen Mannes herausstellte, dass dieser 16 Jahre alt war, wurde die Erziehungsberechtigte telefonisch informiert. Als sie bei der Bundespolizei erschien, um ihren Filius abzuholen, bedankte dieser sich bei den Beamten mit dem Ausdruck "Pisser". Nun wurde Anzeige wegen Beleidigung erstattet, anschließend durfte der 16-jährige in Begleitung der Erziehungsberechtigten die Diensträume verlassen - in die Schule wird er an diesem Tag wohl nicht mehr gegangen sein.

