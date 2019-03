Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fischbrötchen statt Unterricht? Kinder aus Hamm wollen Hamburg besuchen

Bremen (ots)

Hamm (Westfalen), Münster, Bremen, Hamburg

Hauptbahnhof Bremen, 18.03.2019 / 12:20 Uhr

Bundespolizisten haben im Bremer Hauptbahnhof eine Schülerin (11) und ihren Mitschüler (12) aus Hamm bei Ankunft eines Zuges in Schutzgewahrsam genommen. Das Duo hatte sich am Montagmorgen spontan überlegt, die Hafenstadt Hamburg zu besuchen - da gäbe es sogar einen Fischmarkt. Spontaner Entschluss: Anstatt in die Schule zu gehen, stiegen die Kinder in die Eurobahn nach Münster und dann in einen IC Richtung Hamburg.

Die Zugbegleiterin des IC 2310 bemerkte, dass die beiden nicht nur ohne Eltern und fehlende Fahrscheine unterwegs waren, sondern für ihre "große Reise" nur Kleingeld vorlegen konnten - ihre Nahverkehrskarten galten nicht für die Fahrt bis zur Waterkant. Munter plaudernd folgten sie den Bundespolizisten auf die Wache. Die Eltern der Nestflüchter fielen bei deren Anruf aus allen Wolken - wähnten sie doch ihre Sprösslinge in der Schule.

Abschließend organisierte die Bremer Bundespolizei ihre Rückfahrt mit Aufsicht des Zugpersonals bis Münster und die "Umsteigeüberwachung" durch Bundespolizisten im Bahnhof Münster. In Hamm wurden die beiden Ausreißer von Verwandten abgeholt.

Medienhinweis: Die Eltern der Kinder möchten keine näheren Auskünfte dazu geben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell