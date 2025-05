Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann begeht diverse Straftaten im S-Bahnhof Reeperbahn - Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll am 10.05.2025 gegen 02:50 Uhr ein Mann (Alter: 19 Jahre) im S-Bahnhof Reeperbahn einen anderen Mann (35 Jahre) körperlich angegriffen haben. Nach einer verbalen Streitigkeit soll der deutsche Staatsangehörige dem Geschädigten mit der flachen Hand gegen das Gesicht geschlagen haben. Zudem gaben Zeugen an, dass der Tatverdächtige im Vorfeld eine Sachbeschädigung durch Graffiti mit einem Stift in einer S-Bahn begangen haben soll.

Mitarbeiter der DB Sicherheit beobachteten die körperliche Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig, trennten die Personen und forderten die Bundespolizei für diesen Einsatz an.

Die umgehend eingesetzten Bundespolizisten übernahmen den Tatverdächtigen. Im Rahmen der Durchsuchung nach Beweismitteln entriss er einen mittlerweile sichergestellten Stift aus der Hand eines Bundespolizisten. Da er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte und erheblichen Widerstand leistete, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Der 19-Jährige musste anschließend gefesselt dem Bundespolizeirevier Altona zugeführt werden. Während der Zuführung soll er die Einsatzkräfte mit Worten beleidigt und bedroht haben und u.a. versucht haben sie mit einem gezielten Kopfstoß anzugreifen.

Die Tathandlungen wurden durch die Bundespolizisten mittels einer dienstlichen Bodycam beweissichernd aufgezeichnet. Bundespolizisten wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Promillewert von 1.49 festgestellt. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Auf Grund des aggressiven Verhaltens wurde der Tatverdächtige in Unterbindungsgewahrsam genommen.

Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren wegen der Straftaten "Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

