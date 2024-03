Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Aggressiver S-Bahnfahrgast schreit verbotene Parolen und zeigt "Hitlergruß" vor Bundespolizisten- Vorläufige Festnahme im Bahnhof Harburg-

Hamburg (ots)

Nach einer Eingangsmeldung bei der Hamburger Bundespolizei "Streitigkeiten" in einer S-Bahn im Bahnhof Harburg am 10.03.2024 gegen 01.00 Uhr, erreichte eine Polizeistreife aus dem Bundespolizeirevier im Bahnhof Harburg umgehend die betroffene S-Bahn. Im Zug konnten die eingesetzten Bundespolizisten einen offensichtlich alkoholisierten Mann mit Gesichtsverletzungen feststellen. Eine Frage eines Polizisten was denn passiert sei, quittierte der 40-Jährige mit "Heil Hitler".

"Der äußerst aggressive Mann beleidigte die eingesetzten Bundespolizisten umgehend auf übelste Weise und wurde im weiteren Verlauf aus der S-Bahn auf den Bahnsteig verbracht. Dort schrie der Beschuldigte mehrfach laut "Sieg Heil", "Heil Hitler" und erhob dabei den rechten Arm zum sogenannten "Hitlergruß"."

"Wartende Fahrgäste wurden Zeugen des Vorfalls und verließen ängstlich den Wartebereich. Aufgrund des höchst aggressiven Verhaltens wurde der deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund gefesselt zum Bundespolizeirevier verbracht."

In der Gewahrsamszelle randalierte der Beschuldigte und schrie weiter verfassungswidrige Parolen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Beschuldigten fest. Der polizeilich einschlägig bekannte Mann bekam anschließend in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und musste später wieder entlassen werden.

Gegen den Beschuldigten aus Neugraben-Fischbek wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung) eingeleitet. Zuständigkeitshalber werden die weiteren Ermittlungen hinsichtlich §86 (1) StGB vom LKA der Polizei Hamburg geführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell