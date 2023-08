BPOL-HH: Fahndungserfolg 2: Per Haftbefehl gesuchter Mann fährt im ICE ohne Fahrschein - Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 05.08.2023 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 100 Einsatzkräften zur An- und Abreiseüberwachung zum CSD-Aufzug, sowie zur Fußballspielbegegnung in der 2. Bundesliga FC St. ...

mehr