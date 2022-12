BPOL-HH: Leicht verletzter Mann nach Unfall in den Hamburger S-Bahngleisen- S-Bahn durch Schnellbremsung gestoppt

Hamburg (ots) - Am 13.12.2022 gegen 17.55 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.19) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor beobachtete ein Kaufhausdetektiv einer Parfümerie im Hauptbahnhof den jungen Mann dabei, wie dieser einen Herrenduft im Wert von 99,00 Euro in seine Jackentasche ...

