POL-H: Sommer, Sonne, Sicherheit: Die Polizei kommt mit dem INFO-Mobil

In diesem Sommer wird das INFO-Mobil der Polizei im Stadtgebiet Hannover unterwegs sein. In einem persönlichen Gespräch können sich Bürgerinnen und Bürger rund um die Sicherheit und weitere Themen informieren.

Das INFO-Mobil der Polizei wird in den nächsten Wochen durch das Stadtgebiet touren und an verschieden Orten haltmachen, um über folgende Themen zu berichten: Diebe machen keinen Urlaub; Sicher in den Urlaub; Sicher mit dem Fahrrad und weitere allgemeine präventive Themen.

Das INFO Mobil wird an diesen Tagen unterwegs sein:

- Montag, 25.07.2022 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Parkplatz vom Hotel "Mecklenheide", Schulenburger Landstraße 262 A, 30419 Hannover - Dienstag, 26.07.2022, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in Misburg- Nord, Meyers Garten - Mittwoch, 27.07.2022, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Oststadt am Moltkeplatz und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Rathausplatz Bemerode - Freitag, 29.07.2022, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Südstadt auf dem Wochenmarkt Stephansplatz - Samstag, 30.07.2022, auf dem Fest der Ricklinger, Kneipweg 21, 30459 Hannover - Montag, 01.08.2022, von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhrin Anderten auf dem Netto Parkplatz, Am Tiergarten 1, 30559 Hannover - Dienstag, 02.08.2022, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in Herrenhausen am Herrenhäuser Markt - Mittwoch, 03.08.2022, von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Nordstadt auf dem Wochenmarkt am Jahnplatz - Donnerstag, 04.08.2022, von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr in Laatzen auf dem Parkplatz Alte Rathausstraße/ Ecke Talstraße - Freitag, 05.08.2022, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in Stöcken im Stöckener Stadtteilzentrum

Das Präventionsteam der Polizei steht an diesen Tagen für persönliche Gespräche rund um die Sicherheits-Themen zur Verfügung. /bo, desch

