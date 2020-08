Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburger Hauptbahnhof: Fehlender Mund-Nasenschutz führt zur Festnahme-

Hamburg (ots)

Am 24.08. gegen 16.20 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.22) am S-Bahnsteig im Hauptbahnhof fest. Zuvor hielt sich der Gesuchte am Bahnsteig ohne den erforderlichen Mund-Nasenschutz (MNS) auf. DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter wiesen den Mann auf die Tragepflicht des MNS hin. Uneinsichtig über diese Schutzmaßnahme wollte sich der Mann anschließend auch nicht gegenüber den DB-Mitarbeitern ausweisen. Alarmierte Bundespolizisten konnten dann sehr schnell die Personalien erlangen; die Überprüfung dieser ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Ende Juni 2020 wurde der junge Mann mit einem Haftbefehl gesucht. Er hatte eine geforderte Geldstrafe wegen Hausfriedensbruch nicht gezahlt und hat jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 28 Tagen zu verbüßen. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte der U-Haftanstalt zugeführt.

