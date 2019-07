Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++Festnahme nach Taschendiebstahl+++

Hamburg (ots)

Eine Frau und ein Mann waren vergangene Nacht an einem Bahnsteig bzw. in der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof eingeschlafen und wurden Opfer eines Diebstahls. Die Taten wurden durch die Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Der Täter konnte festgenommen werden.

Am 30.07.2019 gegen 02:45 Uhr erschien auf dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof eine 18-jährige Deutsche. Sie hatte auf einer Sitzbank am Bahnsteig gesessen, um auf ihren Zug zu warten. Hierbei schlief sie ein. Nachdem sie wieder aufgewacht war, merkte sie, dass sie ihr Smartphone nicht mehr bei sich hatte. Diesen Diebstahl brachte sie zur Anzeige.

Ungefähr 20 Minuten später suchte ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger ebenfalls das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof auf. Auch er erstatte eine Anzeige dahingehend, dass er in der Wandelhalle des Bahnhofs eingeschlafen war. Nach dem Aufwachen bemerkte er, dass u.a. seine Geldbörse fehlte.

Beide Taten waren von Kameras der Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet worden.

Eine Streife der Bundespolizei entdeckte gegen 03:45 Uhr im Bahnhof den Täter. Die Beschreibung des Mannes war zuvor aus der Auswertung des Videomaterials gewonnen worden.

Der 25-jährige bulgarische Staatsangehörige wurde festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Hier wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Bulgare gegen 06:00 Uhr entlassen werden, da keine Haftgründe vorlagen.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

