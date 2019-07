BPOL-HH: +++Nach Auskunft - Festnahme+++

Bundespolizeiinspektion Hamburg

Ein türkischer Mitbürger wandte sich gestern Abend an die Bundespolizei um zu erfragen, ob er mit seiner für Bremen geltenden Arbeitserlaubnis auch in Hamburg arbeiten dürfe. Eine Überprüfung ergab einen offenen Haftbefehl, woraufhin er festgenommen wurde.

Am 24.07.2019 gegen 20:45 Uhr sprach ein 47-jähriger türkischer Staatsbürger am S-Bahnhof Neuwiedenthal einen sich dort befindlichen Bundespolizisten an. Der Mann wollte wissen, ob er mit seiner für Bremen geltenden Arbeitserlaubnis auch in Hamburg arbeiten dürfe.

Daraufhin wurden die vorgelegten Unterlagen des Türkens sowie dessen Personaldaten polizeilich überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund eines offenen Haftbefehls nach unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln festzunehmen sei.

Da er den haftbefreienden Betrag von 290.- Euro nicht aufbringen konnte, wurde die Zuführung in eine Hamburger Haftanstalt veranlasst. Ihn erwarten nun 29 Tage Restersatzfreiheitsstrafe.

Ferner fanden die Bundespolizisten bei dem Mann einen nicht erlaubten Schlagring vor. Hierzu wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

