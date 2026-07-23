Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Presseinformation der Bundespolizeidirektion Hannover

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Hamburg (ots)

Die Bundespolizei führt aktuell im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Objekten im Stadtgebiet Hamburg durch.

Hintergrund ist der Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Im Zuge dessen wurde gegen einen 54-jährigen italienischen Staatsangehörigen heute früh ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt. Der Beschuldigte soll Frauen aus Südamerika zum Zwecke Prostitution eingeschleust haben.

Dadurch soll er sich einen nicht unerheblichen Vermögensvorteil verschafft haben, der noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist. Im Laufe des Tages folgt eine Pressemitteilung mit weiteren Informationen.

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