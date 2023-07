BPOLD-B: Schleusung von sechs syrischen Staatsangehörigen aufgedeckt

Forst (ots) - Am Sonntagabend nahmen Einsatzkräfte einen Mann auf der BAB 15 vorläufig fest, der trotz Wiedereinreisesperre nach Deutschland einreiste. Gegen 19:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte den Mann in einem grenzüberschreitenden Reisebus an der Anschlussstelle Cottbus Süd. Bei der Prüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn fünf aktuelle Ausschreibungen bestehen. Dabei handelte es sich um ...

mehr