Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Erfolgreiche Fahndung nach flüchtigem Fahrer

Forst (ots)

Forster Bundespolizisten stoppten Donnerstag auf der Bundesautobahn 15 einen gestohlenen Audi mit Wolfsburger Kennzeichen. Dem Fahrer gelang zunächst die Flucht. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen nahmen Kollegen der Polizei Brandenburg wenige Stunden später einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Eine Streife der Bundespolizei versuchte Donnerstagmorgen gegen sechs Uhr einen gestohlenen Audi mit Wolfsburger Zulassung auf der BAB 15 in der Anschlussstelle Cottbus Süd zu kontrollieren. Als eine Beamtin an das Fahrzeug herantrat und die Fahrertür öffnen wollte, fuhr der Fahrer plötzlich an. Dadurch stürzte die Bundespolizistin und verletzte sich am Bein. Sie begab sich nach Dienstende in ärztliche Behandlung.

Der Fahrer des S5 versuchte daraufhin zu flüchten und beschädigte dabei ein unbeteiligtes Fahrzeug sowie das Dienstfahrzeug der Bundespolizei. Noch in der Abfahrt verunfallte der Fahrer des Audis und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtgebiet.

Durch intensive Fahndungsmaßnahmen, wobei kurzweilig auch Diensthunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, nahmen Beamte der Polizei des Landes Brandenburg gegen zwölf Uhr den mutmaßlichen Tatverdächtigen in Cottbus-Gallinchen vorläufig fest.

Der 22-jährigen polnische Staatsangehörige muss sich nun Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen gefährlicher Körperverletzung stellen. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Polizei des Landes Brandenburg.

