BPOLD-B: Gesuchte Diebin gefasst

Am Donnerstagmorgen nahmen Frankfurter Bundespolizisten eine mit Haftbefehl gesuchte Diebin auf der Bundesautobahn 12 fest.

In den frühen Morgenstunden gegen 4:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen in Richtung Berlin fahrenden Reisebus aus Polen an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte. Die Überprüfung einer 31-jährigen Mitreisenden ergab, dass die Staatsanwaltschaft Konstanz seit November 2018 nach der Frau suchte.

Das Amtsgericht Konstanz verurteilte die Deutsche im November 2018 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 570 Euro oder 57 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Da die Frau die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, brachten sie die Beamten in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.

