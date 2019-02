Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann bedroht Reisenden bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Dienstagabend bedrohte ein Mann einen Reisenden am S-Bahnhof Ostkreuz mit einem Messer, nachdem die beiden in einen Streit geraten waren. Bundespolizisten gingen dazwischen.

Gegen 21 Uhr gerieten zwei Deutsche in ein Handgemenge, in dessen Folge der 22-Jährige den 29-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Auf die Bedrohung reagierte der junge Mann mit einem Schlag gegen den Kopf seines 22-jährigen Gegenübers. Dabei hielt er eine Bierdose in der Hand und verletzte ihn im Gesicht. Auch der 29-Jährige trug von der Auseinandersetzung leichte Verletzungen im Gesicht davon.

Bundespolizisten schritten ein und fanden bei der anschließenden Durchsuchung des 22-Jährigen ein aufgeklapptes Springmesser und stellten es sicher.

Die Beamten leiteten gegen den 29-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ein. Gegen den 22-jährigen Besitzer des Messers leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung ein.

Eine ärztliche Versorgung lehnten die beiden Deutschen ab und wurden nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen auf freien Fuß belassen.

