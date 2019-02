Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zwei gestohlene BMW X6 sichergestellt

Frankfurt (Oder)/Swiecko (ots)

Die Bundespolizei stellte Dienstagabend gemeinsam mit dem polnischen Grenzschutz zwei gestohlene Fahrzeuge am Grenzübergang Frankfurt (Oder) sicher. Die Beamten nahmen die zwei Fahrer vorläufig fest.

Gegen 21 Uhr kontrollierte die gemeinsame Fahndungsgruppe der Bundespolizei und des polnischen Grenzschutzes einen BMW X6 mit weißrussischen Kennzeichen am Grenzübergang Frankfurt (Oder) auf polnischem Gebiet. Ein 47-jähriger Mann aus Weißrussland war mit dem BMW in Richtung Polen unterwegs als die Beamten das Fahrzeug stoppten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der SUV vor fünf Tagen in Hamm gestohlen wurde.

Den zweiten gestohlenen BMW X6 stoppten die Kollegen knapp 30 Minuten später, ebenfalls am Autobahnübergang. Auch hier saß ein 38-jähriger Weißrusse am Steuer, der mit dem SUV in Richtung Polen fuhr. Die Beamten ermittelten, dass das Auto zwei Tage zuvor in Recklinghausen gestohlen wurde.

In beiden Fällen legten die Fahrer totalgefälschte Fahrzeugscheine vor.

Der polnische Grenzschutz nahm die zwei Weißrussen wegen des Verdachts der Hehlerei vorläufig fest und stellte die Fahrzeuge sicher.

Die polnischen Behörden führen zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen.

