BPOLD-B: Exhibitionist am Berliner Ostbahnhof festgenommen

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - Donnerstagvormittag nahmen Bundespolizisten einen 66-Jährigen am Berliner Ostbahnhof fest, nachdem dieser zuvor in der Öffentlichkeit onanierte.

Gegen 10:50 Uhr nahm der Mann am Bahnsteig 8/9 in aller Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich selbst vor, indem er an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Eine 36-Jährige nahm diese Handlungen wahr, fühlte sich angewidert und informierte die Polizei. Alarmierte Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf am Bahnsteig fest.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der exhibitionistischen Handlungen gegen den bereits einschlägig polizeibekannten Mann aus dem Landkreis Barnim ein. Darüber hinaus konnten sie dem 66-Jährigen eine weitere, gleichgelagerte Tat aus September dieses Jahres zuordnen. Die abschließenden Ermittlungen werden zuständigkeitshalber durch die Berliner Polizei übernommen.

