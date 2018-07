BPOLD-B: Gesuchten Betrüger festgenommen

Frankfurt (Oder) (ots) - Frankfurter Bundespolizisten vollstreckten am frühen Montagmorgen einen Haftbefehl auf der Bundesautobahn 12.

Eine Bundespolizeistreife kontrollierte kurz nach drei Uhr einen in Richtung Berlin fahrenden PKW mit polnischen Kennzeichen am Rastplatz Biegener Hellen Nord. Bei der Überprüfung des 36-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Neuruppin den Polen seit Februar 2017 per Haftbefehl sucht. Der Mann wurde im Juli 2016 vom Amtsgericht in Schwedt/Oder wegen gemeinschaftlichen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro oder ersatzweise 40 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt.

Da der 36-Jährige die geforderte Geldstrafe zunächst nicht zahlen konnte, nahmen die Beamten den Mann fest und brachten ihn anschließend zur Dienststelle. Kurze Zeit später erschien ein Bekannter des Polen und legte ihm die 600 Euro zum Begleichen der Geldstrafe aus. Daraufhin konnte der Pole seinen Weg fortsetzen.

