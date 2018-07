BPOLD-B: Erfolgreiche Fahndung nach vier Graffitisprayern

Küstrin-Kietz (Märkisch Oderland) (ots) - Samstag nahmen Bundespolizisten vier Tatverdächtige vorläufig fest. Die jungen Männer aus Polen hatten zuvor einen Brückenpfeiler im Bereich der Bahnanlagen besprüht.

Gegen 19:15 Uhr beobachtete ein Zugführer der Niederbarnimer Eisenbahn vier Personen in den Gleisen auf der Bahnstrecke Kostrzyn - Berlin. Die alarmierten Beamten der Bundespolizei stellten an den Brückenpfeilern keine Personen mehr fest; dafür aber zwei jeweils 15 Quadratmeter große Graffitis. Die Beamten sicherten am Tatort mehrere Sprühdosen und eine Kamera. Auf der Kamera befanden sich mehrere Fotos gleichartiger Graffitis und verschiedener Personen. Knapp zwei Stunden später beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie sich erneut Männer in Richtung des Brückenpfeilers bewegten. Gleichzeitig bemerkte er in unmittelbarer Nähe einen roten Audi mit polnischen Kennzeichen.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte kurze Zeit später das mit vier Insassen besetzte Fahrzeug. Durch die vorab aufgefundenen Bilder auf der Kamera konnte den vier Männern die Tat zweifelsfrei zugeordnet werden.

Die Bundespolizisten nahmen die vier Polen im Alter von 27 und 28 Jahren vorläufig fest und leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Vor Ort übergaben sie den Sachverhalt zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Polizei des Landes Brandenburg.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Berlin

- Pressestelle -

Schnellerstraße 139 A/ 140

12439 Berlin



Telefon: 030 91144 4050

Mobil: 0171 7617149

Fax: 030 91144-4049

E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell