Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Ausgangssperre führt zur Verhaftung

Saarlouis (ots)

Am Samstag, den 1 Mai 2021, stellten Beamten der Bundespolizei einen jungen Mann am Bahnhof Saarlouis fest. Da der 35-jährige Deutsche nach Mitternacht unterwegs war, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass er mehrfach von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gesucht wurde. Einen Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung, einen Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahl hatte der junge Mann noch offen. Die nächsten vier Wochen verbringt er nun in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell