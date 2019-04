Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Erfolgreiches Fahndungswochenende an Ostern für die Bundespolizei

Saarbrücken (ots)

Haftbefehl vollsteckt, Drogen aufgefunden und eine Vielzahl von Fahndungstreffern ist die Bilanz vom Osterwochenende der Bundespolizei im Saarland. So wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegen einen 27-jährigen Deutschen, wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, vollstreckt. Da die Person den haftbefreienden Betrag in Höhe von 821 EUR nicht entrichten konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt in Ottweiler eingeliefert. Dort muss der Mann jetzt die nächsten 60 Tage verbringen. Ein 28-jähriger Franzose musste sich am Freitag der polizeilichen Kontrolle unterziehen, als er mit der Regionalbahn von Forbach/F nach Saarbrücken fuhr. Sein nervöses Verhalten rief die Polizisten auf den Plan. 28 Subutex-Tabletten fanden die Bundespolizisten bei der Person auf. Nun muss er sich einem Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz stellen. Darüber hinaus stellten die Bundespolizisten 25 weitere Fahndungsersuchen für verschiedene Justizbehörden fest. In allen Fällen konnte der Aufenthalt der gesuchten Personen, zur Durchführung der Strafverfahren, ermittelt werden.

