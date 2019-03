Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Eine Person, zwei Haftbefehle - Bundespolizei verhaftet am Hauptbahnhof Saarbrücken einen gesuchten Straftäter

Saarbrücken (ots)

In den Abendstunden des 07.03.2019 wurde ein 25-jähriger Mann aus Neunkirchen Saar in Saarbrücken im Hauptbahnhof von Beamten der Bundespolizei, auf Grund zweier Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, verhaftet. Das Amtsgericht in Saarbrücken hat den Mann wegen Leistungserschlei-chung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und wegen Diebstahl zu 6 Mo-naten verurteilt. Darüber hinaus wurde der Staatsanwaltschaft Saarbrücken der Aufent-halt der Person mitgeteilt, da ein weiteres Verfahren wegen Diebstahl ansteht. Der Mann wurde noch am Abend in die Justizvollzugsanstalt in Ottweiler eingeliefert, wo er die nächsten 1 ½ Jahre verbringen muss.

