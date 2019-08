Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei - Mann führte geladene Waffe und Drogen mit sich

Kaiserslautern (ots)

Am 29. August 2019 gegen 00.40 Uhr stellten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Kaiserslautern bei einer Kontrolle eines jungen Mannes eine griffbereite CO2 Schusswaffe sowie ca. 109 g Marihuana fest. Außerdem führte der Mann eine Anzahl von verschreibungspflichtigen Medikamenten mit sich. Der Mann war den Polizisten aufgefallen, da er einen benommenen Eindruck machte. Er gab an, im Zug eingeschlafen zu sein und die Haltestelle verpasst zu haben. Bei der Kontrolle fragten die Beamten den Mann ob er gefährliche Gegenstände bei sich trägt. Daraufhin händigte er den Beamten eine geladene CO2 Schusswaffe aus. Diese war griffbereit in einer Bauchtasche verstaut. Auf der Wache bei der anschließenden Durchsuchung wurden zwei weitere geladene Magazine, lose Metallkugeln und fünf CO2 Kartuschen festgestellt. In seinem Rucksack führte der Mann ca. 109 Gramm Marihuana und weitere verschreibungspflichtige Medikament in Plastikbeuteln mit. Den Mann erwarten jetzt Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetzes.

