BPOL-TR: 500m Kupferkabel entwendet - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Linz (ots) - Zum wiederholten Male besprühten unbekannte Täter im Bahnhof Linz einen Reisezug der Deutschen Bahn. Einer der Sprayer wurden bei der Tatausübung von einem Zeugen gesehen, flüchtete jedoch in unbekannte Richtung. An dem Zug wurden in der Nacht zu Montag 80 qm frisches Graffiti festgestellt. Der dadurch verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben ...

mehr