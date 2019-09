Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Unerreichtes Wien... Reiseziel von Bundespolizei kurzfristig geändert

Trier (ots)

Am Mittwochnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in der Kürenzer Straße einen 27jährigen Mann. Dieser war mit dem Fernreisebus aus Antwerpen gekommen und beabsichtigte nach Wien zu reisen. Da die Überprüfung seiner Personalien einen offenen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Stuttgart hervorbrachten, fand seine Busreise in Trier ein vorzeitiges Ende. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Am Donnerstagmorgen führten ihn die Beamten beim Amtsgericht Trier dem Haftrichter vor. Auf Beschluss des Haftrichters erfolgte im Anschluss die Einlieferung der Person in die JVA Trier.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Bettina Kirsch

Telefon: 0651 43678-1005

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell