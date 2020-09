Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Bundespolizeiinspektion Bexbach wird zur Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

Ab dem 1. Oktober 2020 wird die bisherige Bundespolizeiinspektion Bexbach in die neue Bundespolizeiinspektion Saarbrücken umbenannt. Zunächst wird sich nur die Bezeichnung der bekannten Dienststelle der Bundespolizei im Saarland ändern. Ein späterer Umzug nach Saarbrücken soll nach bisheriger Planung aber 2023 erfolgen. Bis dahin bleibt der Dienstort der neuen Bundespolizeiinspektion Saarbrücken in Bexbach. Die neue Bundespolizeiinspektion Saarbrücken ist nach wie vor für die bundespolizeilichen Aufgaben im Saarland zuständig und untersteht der Bundespolizeidirektion Koblenz. Zu ihren Kernaufgaben gehören die grenzpolizeilichen und bahnpolizeilichen Aufgaben sowie die Luftsicherheit am Flughafen Saarbrücken. "Bexbach wird auch weiter ein wichtiger Standort der Bundespolizei im Saarland bleiben", so Präsident Thomas Przybyla, der seit dem 1. Juni 2020 die Leitung der Bundespolizeidirektion Koblenz übernommen hat. So plant die Bundespolizeidirektion Koblenz, die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit in Bexbach weiter zu stärken. Außerdem wird derzeit geprüft, Teile der Fortbildung für die Beschäftigten der Bundespolizeidirektion Koblenz vermehrt in Bexbach durchzuführen.

