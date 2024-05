Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreiches Pfingstwochenende - Bundespolizei nimmt fünf Diebe fest

Köln (ots)

Am langen Wochenende gingen der Bundespolizei in Köln gleich fünf Laden- und Handgepäckdiebe ins Netz. Alle fünf Männer mussten sich für ihre begangenen Taten vor einem Richter oder einer Richterin verantworten.

Am 18. Mai gegen 15:45 Uhr wurden die Beamten der Bundespolizei erstmalig zu einem Ladendiebstahl in einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs gerufen. Der Ladendetektiv gab an, dass sich der 52-jährige Tatverdächtige vier Flaschen Parfüm im Wert von ungefähr 415 Euro in seine Einkaufstasche gesteckt und die Filiale anschließend verlassen habe, ohne diese zu bezahlen. Die Polizisten führten den Italiener der Dienststelle zu und stellten seine Identität fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zusätzlich eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, welche sie sicherstellten. Anschließend nahmen sie ihn fest und überstellten ihn dem Polizeigewahrsam. Der Italiener muss sich nun zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht verantworten.

Zu zwei weiteren Ladendiebstählen kam es am 19. und 20. Mai. Hier entwendeten ein 29-jähriger Ungar und ein 57-jähriger Deutscher in einem Supermarkt im Kölner Hauptbahnhof diverse alkoholische Getränke im Wert von 101 Euro und ungefähr 51 Euro. Auch bei ihnen stellten die Beamten die Identität fest, durchsuchten sie und nahmen sie fest.

Schließlich konnte die Bundespolizei in Köln zwei weitere Erfolge im Bereich des Handgepäckdiebstahls verbuchen:

Am 19. Mai gegen 14 Uhr entwendete ein 33-jähriger Tunesier in einem Intercity Express einen Koffer samt Inhalt im Wert von ca. 5500 Euro. Der Inhaber des Koffers konnte diesen mittels "Airtag" am Kölner Hauptbahnhof orten und die Beamten griffen gegen 17 Uhr zu. Sie stellten das Diebesgut sicher und nahmen den Gepäckdieb fest. Zusätzlich zu dem Diebstahl muss er sich wegen des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland vor Gericht verantworten.

Am 20. Mai gegen 13 Uhr wurden zivile Bundespolizisten auf einen 34-jährigen Marokkaner aufmerksam, welcher sich mit einer mutmaßlich gestohlenen Damenhandtasche im Umfeld des Kölner Hauptbahnhofs aufhielt. Zeitgleich wurde eine Geschädigte auf der Wache vorstellig und gab an, kurz zuvor in einem Restaurant des Kölner Hauptbahnhofs bestohlen worden zu sein. Schnell konnten die Beamten die Handtasche zweifelsfrei der Dame zuordnen. Überglücklich konnte sie ihr Eigentum im Gesamtwert von fast 2000 Euro wieder in Empfang nehmen. Die Polizisten ermittelten die Identität des Marokkaners und nahmen ihn fest. Auch er hält sich unerlaubt in Deutschland auf und hat neben dem Strafverfahren wegen Diebstahls eines aufgrund des unerlaubten Aufenthalts zu erwarten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell