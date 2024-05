Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Eisenstange attackiert - Bundespolizisten trennen Kontrahenten

Dortmund (ots)

Am gestrigen Montagmittag (13. Mai) kam es am Dortmunder Hauptbahnhof zu einer Schlägerei. Dabei wurde ein Mann verletzt. Bundespolizisten werteten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras aus und stellten fest, dass der Geschädigte zuerst zugeschlagen hatte.

Gegen 13 Uhr soll es am Vorplatz des Hauptbahnhofs Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Bundespolizisten wurden auf diese an der Fußgängerampel aufmerksam. Plötzlich schlug der 43-Jährige den Deutschen (26) mit einer Eisenstange, woraufhin dieser eine Platzwunde am Kopf erlitt. Die Beamten griffen unverzüglich ein und trennten die beiden voneinander.

Die Uniformierten alarmierten Rettungskräfte, die den Dortmunder (26) vor Ort medizinisch versorgten. Die Beamten brachten den 43-Jährigen zur Bundespolizeiwache. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Wohnungslose mit 2,2 Promille alkoholisiert war. Mit Hilfe einer Videoauswertung konnten die Polizisten die genauen Geschehnisse ermitteln. Demnach schlug der 26-Jährige den ukrainischen Staatsbürger mehrfach mit den Fäusten und trat diesen. Auch als der 43-Jährige zu Boden ging, setzte der Mann seine Angriffe fort. Vorangegangen war eine verbale Streitigkeit der beiden Beteiligten.

Die Bundespolizisten leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Männer ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell