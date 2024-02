Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wildpinkler fällt ins Gleisbett - Bundespolizei warnt vor Gefahren

Düsseldorf (ots)

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof fiel am Samstagabend (3. Februar) um 20.00 Uhr, ein Mann (49) beim Urinieren in den Gleisbereich. Der Triebfahrzeugführer eines Zuges erkannte die Gefahr früh genug, leitete eine Schnellbremsung ein, kam zum Stehen und half dem Mann aus den Gleisen. Zur Ausnüchterung verblieb er im Gewahrsam.

Der Triebfahrzeugführer des Regionalexpresses der Linie 10 sah schon bei Anfahrt in den Bahnhof, eine schwankende Silhouette an der Bahnsteigkante. Er beobachtete die Situation und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam zum Stehen als der Mann kurz vor ihm ins Gleisbett fiel. Er informierte die Bundespolizei über den Vorfall, verließ seinen Zug, half dem 49-jährigen Deutschen auf den Bahnsteig zurück und übergab ihn an die Beamten der Bundespolizei.

Der Mann wurde der Wache zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Zur Ausnüchterung verblieb der Weseler nach einer Richtervorführung bis zum Folgetag im Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Die Bundespolizei warnt in dem Zusammenhang vor den Gefahren im Bahnverkehr. Halten Sie immer genug Abstand zur Bahnsteigkante. Nutzen Sie als Begrenzung die vorgegebene weiß markierte Abstandslinie. Bei Durchfahrt eines Zuges kann es zu einer nicht zu unterschätzenden Sogwirkung kommen, die lebensbedrohliche Folgen mit sich bringen kann.

