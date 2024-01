Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte greifen 41-Jährigen an - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Dortmund - Hamm (ots)

Am gestrigen Morgen (14. Januar) sollen bisher Unbekannte einen Mann in Dortmund aufgefordert haben, ihnen eine Zigarette zu geben. Als er dieser nicht nachkam, soll einer der Fremden ihn mit Schlägen in das Gesicht attackiert haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 6:25 Uhr wurde ein sichtlich aufgewühlter Mann in dem Bundespolizeirevier Dortmund vorstellig. 15 Minuten zuvor, gegen 6:10 Uhr, soll er sich gegenüber einer Tankstelle an der Schützenstraße in Dortmund aufgehalten haben. Dabei soll eine dreiköpfige Personengruppe auf ihn zugekommen sein und ihn in ein Gespräch verwickelt haben. Im Laufe der Unterhaltung soll einer der Männer den 41-Jährigen aufgefordert haben, ihm eine Zigarette auszuhändigen. Als der türkische Staatsbürger dieser nicht nachkam, soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Einer der Unbekannten soll im Rahmen dieser Diskussion plötzlich ausgeholt und dem Mann aus Hamm unvermittelt, insgesamt dreimal, in das Gesicht geschlagen haben. Daraufhin soll der Geschädigte den Fremden, die zuvor geforderte Zigarette gegeben haben. Anschließend seien die unbekannten Tatverdächtigen in Richtung Brügmannplatz geflüchtet. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff keine äußeren Verletzungen, klagte jedoch über Schmerzen in seinem Gesicht. Auf eine medizinische Untersuchung verzichtete er.

Auf Nachfrage gab der Türke an, dass es sich bei den Fremden um drei Männer zwischen 25 und 32 Jahren handeln würde. Einer von ihnen soll eine hellgrüne Mütze aufgehabt haben. Ein Weiterer soll einen Vollbart getragen haben.

Die Beamten begannen unverzüglich mit Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich. Durch die Einsatzkräfte konnte aber keine Personen, auf die die Beschreibung zutraf, festgestellt werden.

Die zuständige Kriminalwache wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Zur Sicherung von DNA-Material, sowie einer Lichtbildvorlage, wurde der Geschädigte von den Polizisten zur Kriminalwache gebracht.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes und Körperverletzung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen, die sich am 14. Januar 2024 zwischen 6:00 Uhr und 6:20 Uhr auf der Schützenstraße, gegenüber einer Tankstelle in Dortmund aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell