BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mit 2 Haftbefehlen gesuchten Mann wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls fest - Er muss jetzt eine 426-tägige Restfreiheitsstrafe absitzen

Essen - Recklinghausen (ots) - Am Sonntagmorgen (02. Juli) soll ein junger Mann im Essener Hauptbahnhof einen anderen geschlagen haben. Bundespolzisten stellten die Betroffenen am Bahnsteig. Gegen 06 Uhr informierten Passanten die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnsteig zu Gleis 7. Dort stellten sie mehrere Beteiligte ...

mehr