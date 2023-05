Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Liebe Fußballfreunde von Borussia Dortmund und 1. FSV Mainz 05!

Dortmund - Mainz (ots)

Vor der Spielbegegnung am Samstag, dem 27. Mai im Signal Iduna Park und einem möglichen Korso anlässlich der Meisterschaftsfeier am Sonntag, den 28. Mai möchten wir Ihnen folgende, wichtige Informationen für die An- und Abreise mit Zügen und Ihren Aufenthalt in Dortmund mit auf den Weg geben:

Informieren Sie sich über mögliche Zugverbindungen

Mit den Regelzugverbindungen werden ca. 23.000 Anhänger von Borussia Dortmund über den Dortmunder Hauptbahnhof, sowie über den Haltepunkt Dortmund- Signal Iduna Park anreisen. Diese erfolgt aus dem gesamten Ruhrgebiet, dem Sauerland und Münsterland. Bitte informieren Sie sich frühzeitig über die möglichen Verbindungen und rechnen Sie bei der An- und Abreise genügend Zeit mit ein.

Die Anreise aus Mainz erfolgt sowohl mit einem Sonderzug (mit einer Kapazität von 1.600 Personen), als auch mit regulären Zugverbindungen. Bei der Ankunft am Haltepunkt Dortmund-Signal Iduna Park werden nicht alle Wagen des zusätzlichen Zuges den Bahnsteig erreichen. Hierbei gilt demnach besondere Vorsicht und Achtsamkeit.

Umbau des Dortmunder Hauptbahnhofs

Im Hauptbahnhof finden weiterhin bauliche Maßnahmen statt. Ein Zugang über die Verknüpfungshalle ist nicht möglich.

Schienenersatzverkehr

Aufgrund von Bauarbeiten verkehren auf der Bahnstrecke Dortmund - Unna - Soest zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund-Holzwickede keine Züge. Busse mit eingeschränkter Kapazität werden bereitgestellt. Der Haltepunkt Dortmund-Signal Iduna Park wird demnach von der RB59 nicht angefahren.

Die S-Bahnstrecke Linie 1 (Dortmund Hbf - Dortmund-Dorstfeld - Bochum Hbf) ist ebenfalls gesperrt. Auch hier ist ein Schienenersatzverkehr von Dortmund Hbf nach Bochum Hbf eingerichtet.

Die Bundespolizei appelliert an alle Fans, sich trotz möglicher entstehender Wartezeiten friedlich zu verhalten.

Weitere nützliche Informationen für die An- und Abreise finden sie auch unter www.bahn.de.

Ihre Bundespolizei

