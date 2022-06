Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hoher Sachschaden - Bundespolizei ermittelt nach Vandalismus am Bahnhof Lünen

Lünen (ots)

Gestern Morgen (16. Juni) stellten Bahnmitarbeiter am Bahnhof Lünen fest, das bisher Unbekannte einen Verpflegungsautomaten zerstört hatten. Techniker gehen von einem Totalschaden aus.

Gegen 9 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei in Dortmund. Die Mitarbeiter hatten am Lünener Bahnhof einen umgeworfenen und demolierten Nahrungsmittelautomaten vorgefunden. Einsatzkräfte der Bundespolizei untersuchten den Tatort an dem Bahnsteig zu den Gleisen 1 und 2, sicherten Spuren und fertigten Fotos an. Aufgrund der massiven Beschädigung und des enormen Gewichtes des Automaten, geht die Bundespolizei von mehreren Tätern aus. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Tatzeitpunkt konnte auf Mittwochabend (15.06.) bis Donnerstagmorgens (16.06.) eingegrenzt werden.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, die sich zwischen dem späten Abend des vergangenen Mittwoches und dem frühen gestrigen Morgen am Bahnsteig 1 und 2 des Lünener Bahnhofes aufgehalten haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell