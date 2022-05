Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhindert die Ausreise eines mutmaßlichen versuchten Mörders am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (19.05.2022) stellte die Bundespolizei, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya/Türkei, einen 29-Jährigen fest, nach dem international gefahndet wurde. Die spanischen Behörden hatten gegen den niederländischen Staatsangehörigen im April 2021 einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Laut diesem wird ihm vorgeworfen, im Jahr 2020, gemeinsam mit einem Familienangehörigen, in einer Bar in Spanien eine Person mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Dem in den Niederlanden lebenden Mann wurde der Haftbefehl durch die Bundespolizei eröffnet und zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens an die Justizbehörden übergeben.

