Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Minderjährige Brüder leisten erheblichen Widerstand gegen Bundespolizisten

Dortmund - Oer-Erkenschwick (ots)

Freitagnacht (15. April) kontrollierten Bundespolizisten nach einem Hinweis im Dortmunder Hauptbahnhof zwei Minderjährige. Als diese zu einer Jugendhilfe gebracht werden sollen, leisten sie erheblichen Widerstand.

Gegen 00:40 Uhr informierte ein Taxifahrer Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund über zwei Jugendliche, welche sich vor einer Lebensmittelfiliale befinden sollen. Er habe die beiden wiedererkannt, da die Zwei vor wenigen Tagen eine Diebstahlshandlung begangen haben sollen.

Die Beamten trafen die beiden Brüder (17, 15) an und überprüften diese. Da es sich um Minderjährige handelte, nahmen die Bundespolizisten sie in Gewahrsam. Die Beamten stellten ein Mobiltelefon fest, welches den jungen Männern augenscheinlich nicht gehörte. Die Brüder machten widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Smartphones und konnten dessen Sperrcode nicht aufheben. Daraufhin stellten die Einsatzkräfte dieses für die rechtmäßige Eigentümerin sicher.

Ermittlungen ergaben, dass die algerischen Staatsbürger in einer Jugendeinrichtung in Oer-Erkenschwick untergebracht sind. Nach Rücksprache mit dem Dortmunder Jugendamt, sollten die jungen Männer die Nacht in einer Jugendhilfe verbringen.

Als der 17-Jährige in das Dienstfahrzeug einsteigen sollte, wehrte er sich vehement dagegen. Die Beamten reagierten sofort, doch der ältere Bruder versuchte sich loszureißen. Währenddessen versuchte der 15-Jährige seinem Bruder zur Hilfe zu kommen und leistete ebenfalls Widerstand gegen die Beamten.

Aufgrund einer möglichen Panikattacke des 17-Jährigen alarmierten die Polizisten unverzüglich einen Rettungswagen. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht.

Bundespolizisten brachten den 15-jährigen Bruder in eine Jugendeinrichtung. Während der Fahrt beleidigte er die Beamten und versuchte sich selbst zu verletzen, in dem er seinen Kopf gegen die Scheibe schlug. Dies konnte durch die Beamten sofort unterbunden werden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die Brüder ein. Zudem muss sich der 15-Jährige wegen Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell