Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: Die 72-jährige Orasa M. aus Petersberg wird seit heute Mittag vermisst

Petersberg (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach Orasa M. aus Petersberg. Die 72-Jährige wurde heute Mittag, gegen 12:00 Uhr, zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Petersberg, Bertholdstraße, gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste ist circa 160 cm groß, schlank und hat kurze, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine brombeerfarbene Sweatjacke und eine schwarze Hose. Orasa M. ist unter Umständen orientierungslos und auf Medikamente angewiesen.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. Die Vermisste hält sich gerne am Rauschenberg in Petersberg oder im Niesiger Wald in Fulda auf.

Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

