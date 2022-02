Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei will gestürztem Fahrradfahrer helfen - Grund für Sturz ist schnell gefunden - Alkohol war im Spiel

Aachen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei beobachtete am Donnerstagnachmittag an der Trierer Straße einen Fahrradfahrer, der beim Überqueren der Debyestraße mit seinem Fahrrad stürzte. Sofort eilten die Beamten dem 53-jährigen Deutschen zu Hilfe. Dabei bemerkten sie ein stark alkoholisiertes Verhalten des Betroffenen. Da hier der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr vorlag, verlangten sie ihn sich auszuweisen. Diesem konnte er aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht nachkommen und die Beamten halfen ihm, seinen Personalausweis aus seinem Portemonnaie zu holen. Dabei verhielt er sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv und machte Anstalten, sie zu schlagen. Daraufhin wurde er fixiert. Im Anschluss wurde zuständigkeitshalber eine Streife der Landespolizei hinzugerufen, die den Betroffenen mit den Beamten der Bundespolizei zum naheliegenden Polizeipräsidium verbrachten. Hier wurde ein Atemalkoholtest bei dem Mann durchgeführt, der eine Alkoholkonzentration von 2,24 Promille aufwies. Es wurde zur weiteren Beweisführung vom Amtsgericht Aachen die Anordnung einer Blutprobe eingeholt. Zur Durchführung der Blutprobe verbrachten ihn die Beamten in ein naheliegendes Krankenhaus. Eine Auswertung der Blutprobe steht zurzeit noch aus. Da der 53-Jährige sich während der gesamten polizeilichen Maßnahmen sehr aggressiv und mit Widerstandhandlungen uneinsichtig zeigte, wurde er nicht nur wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht. Im Anschluss konnte er in Begleitung seiner Ehefrau die Wache der Polizei verlassen.

