BPOL NRW: Allerheiligenkirmes - Bundespolizei im Bahnhof Soest im Einsatz

Soest (ots)

Anlässlich der heute (3.November) beginnenden Allerheiligenkirmes in Soest richtet die für den Bahnhof Soest zuständige Bundespolizeiinspektion Münster wieder eine provisorische Wache im Bahnhof Soest ein. Wie in den Jahren zuvor, wird während der Allerheiligenkirmes ein hohes Aufkommen bahnreisender Besucher und eine starke Auslastung der Züge erwartet.

Neben den eigenen Kräften aus den Wachen Bielefeld, Hamm, Münster und Paderborn werden ebenfalls Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) zum Einsatz kommen.

Die Einsatzkräfte werden an allen fünf Tagen ab mittags (am Donnerstag bereits ab morgens) bis in die Nachtstunden im Dienst sein, um eine reibungslose An- und Abreise der vielen auswärtigen Besucher der Kirmes zu gewährleisten.

Die für den Bahnhof Soest zuständige Leitstelle der Bundespolizei ist jederzeit unter der Rufnummer 0251-97437-0 erreichbar.

Die Bundespolizei wünscht allen Besuchern der Allerheiligenkirmes eine schöne Zeit und viel Spaß.

