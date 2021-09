Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sicherheitshinweis der Bundespolizei - Bitte achten Sie auf Ihr Gepäck!

In den letzten Wochen kam es wiederholt durch die Unachtsamkeit von Reisenden zu größeren Einsätzen der Bundespolizei. Gedankenlos vergessene Gepäckstücke lösten allein in Köln und Bonn drei Gleissperrungen aus.

Am Mittwoch (22. September) vergaß ein 33-jähriger Kanadier im Bahnhof Köln Ehrenfeld seinen schwarzen Rucksack, am Samstag (25. September) ein 19-jähriger Herforder seinen Reisekoffer in einer stehenden Regionalbahn am Bahnhof Bonn/Mehlem und nur 24 Stunden später ließ ein 50-jähriger Reisender sein Gepäckstück am Bahnsteig Haltepunkt Frankfurter Straße (Köln) stehen. Die Bundespolizei räumte die jeweiligen Bahnhöfe und sperrte Gleise. In allen drei Fällen meldeten sich die Eigentümer und bekamen ihre liegengelassenen Gepäckstücke zurück.

Die Bundespolizei appelliert hier:

- Lassen Sie Ihre Gepäckstücke nie unbeaufsichtigt stehen und entfernen Sie sich nicht von Ihnen! - Nutzen Sie Gepäckautomaten zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Koffer und Taschen! - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gepäck stets vollzählig ist! - Melden Sie sich umgehend bei Mitarbeitern der Deutschen Bahn oder der Bundespolizei, wenn Sie Gepäckstücke im Zug oder auf dem Bahnsteig vergessen haben!

