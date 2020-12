Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 29. Dezember 2020:

PeinePeine (ots)

Vöhrum: Frau beschädigt parkende Autos und leistet Widerstand gegenüber der Polizei

Montag, 28.12.2020, gegen 13:00 Uhr

Eine 28-jährige Frau aus Peine soll aus bislang ungeklärten Gründen am Montagnachmittag gegen zwei auf einem Feldweg bei Vöhrum abgestellte PKW getreten und diese beschädigte haben. Obwohl die Eigentümer der Autos die Frau zur Rede stellen, entfernte diese sich vom Ereignisort und beleidigte dabei die Eigentümer verbal. Diese nahmen die Verfolgung der Verursacherin auf und alarmierten die Polizei. Die Verursacherin konnte in der Nähe des Ereignisortes angetroffen werden. Bei der Befragung zum Sachverhalt wurde die Frau zunehmend aggressiver und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei. So versuchte sie gezielt nach einer Polizeibeamtin zu treten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 28-Jährige letztendlich nach Hause entlassen. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

