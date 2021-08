BPOL NRW: Unbekannte legen Kanthölzer und Einkaufswagen in Gleise - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Unbekannte legen Kanthölzer und Einkaufswagen in Gleise - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Dortmund - Lünen

Sonntagnacht (08. Januar) platzierten Unbekannte mehrere Gegenstände auf die Gleise der Strecke zwischen Preußen und Dortmund Derne. Die RB50 kollidierte mit einem Einkaufswagen.

Am Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, alarmierte der Triebfahrzeugführer der RB50 von Münster Hauptbahnhof nach Dortmund, die Bundespolizei. Er musste aufgrund mehrerer Gegenstände im Gleisbereich, nahe dem Nierstefeldweg in Dortmund Derne, eine Schnellbremsung einleiten. Kurz zuvor kollidierte der Zug mit einem in der Strecke abgelegten Einkaufswagen und mehreren armdicken Kanthölzern.

Einsatzkräfte konnten noch weitere Kanthölzer und sogar Kinderspielzeug im Streckenbereich auffinden.

Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen für vier nachfolgende Züge.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen. *BA

