Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftstrafe umgangen - Bundespolizei zieht 1.200 Euro ein

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagvormittag stellte die Bundespolizei im Rahmen einer stichpunktartigen Kontrolle eines Fluges nach Wien eine Person fest, die zur Fahndung ausgeschrieben war.

Das Amtsgericht Bergheim hatte den 36-Jährigen bereits im Juni 2018 rechtskräftig wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 17 Fällen verurteilt. Da der rumänische Staatsangehörige die Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen à 10,- Euro bisher nicht beglichen hatte, wurde er durch die Staatsanwaltschaft Köln zur Festnahme ausgeschrieben. Der Verurteilte konnte die Geldstrafe in Höhe von 1.200,- Euro bei der Bundespolizei begleichen und anschließend seinen Flug nach Wien antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell