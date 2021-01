Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt am Wochenende Kriegswaffenmunition und Softairwaffe

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend an der BAB 44, am Rastplatz Königsberg, einen 32-jährigen Kosovaren kontrolliert. Er war zuvor aus Belgien eingereist. In seinem Fahrzeug führte er im Kofferraum eine Softairwaffe (Nachbildung eines HK 416 Sturmgewehrs) mit sich. Auf der Softairwaffe befand sich kein Prüfzeichen des Bundeskriminalamtes und war somit nicht erlaubt. Die Waffe wurde beschlagnahmt und der 32-Jährige wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt. Die Waffe wird im Anschluss einer kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen, um die genaue Geschossenergie festzustellen.

Bereits am Sonntagmorgen haben Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Aachen bei einem 39-jährigen Deutschen drei Großkaliberpatronen beschlagnahmt. Es handelt sich dabei um Kriegswaffenmunition im Kaliber von 7,62 x 51 mm und 12,7 x 99 mm. Bei der dritten Patrone muss das genaue Kaliber noch bestimmt werden. Sie hatte eine Länge von beachtlichen 14 cm. Des Weiteren hatte der 39-Jährige kleinere Mengen an Amphetamin in zwei Verschlusstütchen bei sich. Die Munition und das Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Da es sich hier nicht nur um einen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz, sondern auch nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz handelt, wurde die Kriminalpolizei am Polizeipräsidium Aachen eingeschaltet. Der 39-Jährige wurde im Anschluss festgenommen und zusammen mit der Munition sowie mit dem Betäubungsmittel übergeben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen besonders hinsichtlich der Herkunft der Munition übernommen.

