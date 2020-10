Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsame Presserklärung der Bundespolizeiinspektion Köln und der Kreispolizeibehörde Olpe: Verdächtiger Rucksack löst Einsatz am Finnentroper Bahnhof aus

Finnentrop (ots)

Am Mittwochnachmittag (21. Oktober) gegen 16 Uhr hat sich aufgrund eines abgestellten Gegenstandes in einem Zug von Hagen nach Siegen am Bahnhof in Finnentrop ein Polizeieinsatz der Bundespolizei mit Unterstützung der Einsatzkräfte aus dem Kreis Olpe ereignet. Zeugen hatten zuvor einen verdächtigen Rucksack in der 1. Klasse des Zuges gemeldet. Daraufhin wurde der Zug geräumt, der Bahnhof weiträumig gesperrt und der Zugverkehr eingestellt. Im Laufe des Einsatzes konnte der Gegenstand durch Beamte der Bundespolizei als unverdächtig eingeordnet werden, sodass gegen 17.15 Uhr die Sperrungen wieder aufgehoben wurden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Pressestelle



Telefon: + 49 (0) 221 / 160 93-103

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 184

Fax: + 49 (0) 221 / 160 93 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell