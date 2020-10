Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hinweis auf Reisenden mit Messer; Festnahme der Bundespolizei

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Sonntagmorgen wurde die Bundespolizei über einen Reisenden im Kölner Hauptbahnhof informiert, der angeblich ein Messer bei sich haben sollte. Bei Antreffen des Mannes weigerte er sich, den Anweisungen der Polizisten zu folgen.

Sonntag (11.10.2020) kurz nach 06:00 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei: Ein Mann, augenscheinlich mit einem Messer ausgestattet, lief durch den Kölner Hauptbahnhof. Am Treppenabgang der U-Bahn Haltestelle Breslauer Platz trafen die Beamten auf einen 35-Jährigen, der von der Ansprache der Polizisten nicht begeistert schien. Er weigerte sich seine Hände aus den Taschen zu nehmen und ignorierte die Anweisungen. Die Bundespolizisten nahmen den Kölner fest und verbrachten ihn zur Dienststelle. In seiner Jackentasche wurde ein Messer vorgefunden und sichergestellt. Bei seiner polizeilichen Überprüfung kam ein Untersuchungshaftbefehl zum Vorschein: Das Amtsgericht Düsseldorf ließ aufgrund eines Diebstahls nach ihm fahnden. Zuständigkeitshalber wurde der Gesuchte an die K-Wache der Polizei Köln übergeben. Die Bundespolizei erstattete Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Martina Dressler



Telefon: 0221/16093-103

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell